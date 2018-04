Gela, morte bianca di un neonato: indagano i carabinieri

Connect on Linked in

Un neonato è morto misteriosamente in ospedale accanto alla mamma.

Il piccolo dormiva tranquillamente nella culletta nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela quando la mamma, una donna romena, si è accorta che il bambino non si muoveva più.

La donna, in preda al panico, ha subito chiamato i soccorsi. Quando i medici sono arrivati purtroppo per il neonato non c’era più nulla da fare. Sulla questione un’indagine è stata aperta dai carabinieri che hanno posto sotto sequestro le cartelle cliniche, della madre e del neonato, per cercare di capire cosa sia realmente accaduto.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio.