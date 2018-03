Gela, netturbini senza stipendio: sospesa raccolta dei rifiuti

Print This Post

Una Sicilia colma di spazzatura. L’ultimo caso registrato è quello della città di Gela che ieri mattina si è svegliata colma di rifiuti per via dello sciopero improvviso messo in atto da parte dei lavoratori della Tekra.

Nel dettaglio, sembra che lo stato di agitazione sia stato proclamato in seguito al mancato pagamento da parte dell’azienda campana, che ha in appalto in città la gestione e la raccolta dei rifiuti, delle mensilità di gennaio e febbraio e soprattutto legato all’annunciato licenziamento di 20 operai che andrebbero ad aggiungersi ai 19 già licenziati nel mese di febbraio.

I lavoratori hanno quindi incrociato le braccia e protestato con nutriti picchetti agli ingressi del Municipio e del loro cantiere per tutta la giornata di ieri e intendono ad andare avanti anche nei prossimi giorni, fino a quando non saranno saldate le mensilità arretrate.

Di Pietro Geremia