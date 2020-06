Gela, paura in città: bambino rischia di annegare

Connect on Linked in

Una giornata da dimenticare quella appena trascorsa a Gela.

Nel pomeriggio di Sabato pare infatti che un bambino

originario del posto abbia rischiato di annegare nel tratto di mare situato nei

pressi del lido La Conchiglia.

Stando alle prime informazioni sembra che il bimbo, di solo

5 anni, mentre si trovava in acqua sia improvvisamente stato colto da malore

che, fortunatamente, non sarebbe sfuggito ai bagnanti e familiari i quali l’hanno

tirato fuori dalle onde per poi chiamare gli operatori del 118 che una volta

giunti sul posto hanno effettuato le manovre per rianimarlo.

In seguito il bambino è stato trasportato di corsa al Vittorio Emanuele dove i

medici del pronto soccorso hanno prestato le cure del caso.