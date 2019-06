Gela, paura in città: fiamme avvolgono due palazzine popolari

Print This Post

Una giornata da dimenticare quella appena trascorsa a Gela, in provincia di Caltanissetta.

Nella città nissena infatti pare che due palazzine popolari site in via Trinacria, precisamente nel quartiere Marchitello, abbiano improvvisamente iniziato ad andare in fiamme tanto da richiedere necessario l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento.

Sul posto anche gli agenti della polizia di stato che, insieme ai pompieri, hanno in via precauzionale fatto evacuare entrambi gli edifici evitando così che qualcuno potesse restare intossicato o ferito in alcun modo.

Una volta domate le fiamme gli inquirenti hanno avviato le indagini di rito atte a verificare le cause che hanno portato la nascita del rogo e secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un piccolo focolaio che partendo da una palma si sarebbe esteso ai piani superiori delle palazzine interessate.