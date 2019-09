Gela, invade terreno con le proprie pecore: pastore a giudizio per stalking

Print This Post

Un capo di accusa decisamente fuori dall’ordinario quello per cui un pastore di Gela sarebbe stato portato in tribunale per “atti persecutori reiterati”.

A quanto pare infatti un 51enne conduttore del gregge, insieme al proprio collaboratore di origini romene, sarebbe stato rinviato a giudizio con l’accusa di stalking ai danni di un imprenditore agricolo.

Stando a quanto dichiarato dall’accusa, il pastore e il suo assistente avrebbero causato, nell’arco di 4 anni, dei danni per circa 50.000 euro all’imprenditore agricolo il quale si sarebbe visto invaso dal gregge i propri poderi rovinando così e rendendo inutilizzabili intere colture.

Solo dopo le ultime scorrerie la presunta vittima avrebbe dunque avuto il coraggio, insieme ad una decina di contadini, di denunciare il pastore già conosciuto alle forze dell’ordine per estorsione ed associazione mafiosa.

Di Pietro Geremia