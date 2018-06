Gela, rubano carburante da una locomotiva: denunciati in 3 di cui uno minorenne

Un vero e proprio assalto al treno in versione light è avvenuta a Gela, in provincia di Caltanissetta. A quanto pare infatti, gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno arrestato due ventenni e un minorenne in quanto ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso. Nel dettaglio, sembra che i tre siano stati sorpresi all’interno di una locomotiva, situata sulla linea ferrata in prossimità della stazione ferroviaria di Gela, intenti ad asportare gasolio dal mezzo in questione. L’operazione è stata possibile grazie alla collaborazione di un cittadino, il quale, vedendo l’armeggiare dei ragazzi all’interno del vagone ferroviario, ha allertato i militari gelesi che sono subito intervenuti sul posto cogliendo così sul fatto i malfattori. Alla vista delle forze dell’ordine i giovani banditi hanno tentato di darsi alla fuga per i campi circostanti, ma sono stati individuati dopo poche ore venendo dunque arrestati e messi a disposizione della procura di Gela.

Di Pietro Geremia