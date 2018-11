Gela, studenti irrompono al tribunale: “Scusateci è stato uno scherzo”

Print This Post

Gli uomini del commissariato di Gela hanno individuato e denunciato per invasione di edifici 5 giovani gelesi, 3 maggiorenni e 2 minorenni, che nel weekend appena trascorso si sono intrufolati all’interno dei locali del tribunale di Gela.

A quanto pare nella giornata di ieri 3 di loro, che sembra siano studenti universitari, si siano presentati spontaneamente presso il commissariato confessando di essere entrati all’interno del palazzo di giustizia “solamente” per via di una scommessa a chi era capace di entrare e farsi un selfie in un’area “off limits” dell’edificio.

Una goliardata quella dei ragazzi che adesso gli costerà cara dato che verranno incriminati non solo di invasione di immobili e procurato allarme ma anche di interruzione di pubblico servizio per il blocco di ogni attività giudiziaria dovuto ai necessari controlli di bonifica svolte dalle unità cinofile antisabotaggio, del personale della polizia scientifica e della Digos.

Di Pietro Geremia