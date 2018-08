Gela, tre familiari rischiano di annegare: salvati in extremis dal bagnino

Print This Post

Se la sono visti decisamente brutta i componenti di un nucleo familiare di Gela nel weekend appena trascorso.

Nonostante le condizioni meteo proibitive, una bambina di 11 anni, il padre di 45 e il nonno di oltre 60 anni sono stati salvati per il rotto della cuffia da parte di un bagnino dell’ex lido Eden, nel cuore del litorale gelese.

Nel dettaglio, mentre era di turno presso il proprio lido, il guardia spiaggia ha notato i tre che stavano annaspando tra le onde agitate non riuscendo più a tornare indietro per via di un mulinello creato dalla forte corrente.

Capendo la pericolosa situazione, il bagnino si è tuffato in acqua raggiungendo così il terzetto recuperandone i componenti uno ad uno.

Un intervento, quello effettuato dal coraggioso bagnino, che ha salvato la vita a ben 3 persone le quali non hanno riportato nessuna conseguenza.

Di Pietro Geremia