Un ragazzo di 13 anni versa in condizioni gravissime dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina in via Juvara, a Gela, nel primo pomeriggio di ieri.

L’allarme è scattato immediatamente, e dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso per il tempestivo trasferimento del ferito all’ospedale Cannizzaro di Catania.

I sanitari, giunti sul posto, hanno constatato la serietà dei traumi riportati e hanno disposto il trasporto d’urgenza. Attualmente il tredicenne è ricoverato in prognosi riservata, sottoposto a costanti monitoraggi e alle prime cure per stabilizzarne le condizioni.

Indagini in corso

Ancora non si conoscono i motivi che hanno portato il minore a cadere dalla finestra. Gli investigatori del commissariato di Gela stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti al momento dell’incidente per stabilire se si sia trattato di un tragico errore o di un gesto volontario.

Solidarietà della comunità

La notizia ha profondamente scosso la città di Gela e l’intera provincia di Caltanissetta, dove si attendono aggiornamenti sullo stato di salute del ragazzo e sull’esito delle indagini.

Le autorità locali invitano chiunque abbia ulteriori informazioni utili alla ricostruzione dell’accaduto a collaborare con le forze dell’ordine.

Raccomandazioni

Gli esperti ricordano che, soprattutto in presenza di minori, è fondamentale prestare attenzione alle misure di sicurezza domestica, controllando balconi, finestre e ringhiere per prevenire cadute accidentali.

Tuttavia, ogni caso presenta circostanze specifiche che richiedono un’attenta valutazione da parte di inquirenti e professionisti medici.