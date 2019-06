Print This Post

Un giovane di Velletri, a Gela per turismo e per partecipare al matrimonio di una parente, ha dato vita a una manifestazione di protesta contro il “sacchetto selvaggio”, raccogliendo una ventina di buste di immondizia abbandonate nelle strade del centro storico – una deplorevole consuetudine in città – e depositandole davanti al municipio.

Incurante del rischio di essere multato, ha proseguito la sua azione dichiarando ai microfoni dell’emittente “Tele Gela 647” che “si tratta di spazzatura che ho raccolto a pochi metri dal Comune; se, come me, lo facessero dieci, cento cittadini, Gela sarebbe più pulita. Questa è una bellissima città ma non la si può lasciare affogare nella sporcizia”. I sacchetti sono stati rimossi dalla ditta che gestisce il servizio di raccolta.

Fonte: gds.it

( https://caltanissetta.gds.it/articoli/cronaca/2019/06/20/gela-turista-raccoglie-rifiuti-in-centro-e-li-porta-per-protesta-al-comune-37d18bf1-a38e-4f30-864c-4655e7e38084/ )