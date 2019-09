Gela, vende droga davanti agenti: arrestato pusher 25enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini della polizia di stato di Gela hanno arrestato nei giorni scorsi un 25enne originario del posto per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

A quanto pare il giovane si trovava a bordo di una bicicletta con pedalata assistita quando, una volta fermato, sarebbe stato notato dagli agenti mentre scambiava qualcosa con un’altra persona venuta a piedi con fare circospetto.

Insospettiti dalla vicenda, i poliziotti hanno così deciso di identificarsi e procedere ad una perquisizione personale su entrambi gli individui rinvenendo sia la sostanza stupefacente venduta sia il denaro utilizzato per acquistarla.

I controlli delle forze dell’ordine sarebbero proseguiti pure in casa dei fermati dove sarebbero stati ritrovati in totale 18 grammi di hashish e 6 di marijuana. Una volta terminate le perquisizioni, il 25enne è stato tratto in arresto e condotto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria nissena.