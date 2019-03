Gela, violentissimo incidente stradale in contrada Brucazzi: muore Vittoria Causo di 14anni

Connect on Linked in

Stava viaggiando a bordo di un’utilitaria guidata da un suo amico 19enne quando, per cause in fase di accertamento, l’auto sbanda andando a sbattere contro un guardrail finendo per ribaltarsi.

Nell’impatto Vittoria Causo viene sbalzata violentemente fuori dall’abitacolo finendo rovinosamente sul selciato. Sul posto i soccorsi del 118 che con un’ambulanza l’hanno trasportata presso l’ospedale di Gela dove purtroppo, a causa delle ferite interne, il suo cuore ha smesso di battere subito dopo il ricovero.

Il 19enne alla guida del mezzo sarebbe risultato positivo all’esame tossicologico e all’alcol test e sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato