Gestione delle terme, è scontro a Sciacca

La Regione «è impegnata in una procedura che si articola in più fasi, prima la manifestazione d’interesse e poi il bando per la gestione delle Terme di Sciacca», secondo quanto ha fatto sapere l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao.

Ieri, però, è stata la giornata in cui è tornato ad alzarsi, in città, il livello dello scontro sulle Terme ancora chiuse perché l’associazione «Ora basta!», con a capo l’ex sindaco Ignazio Messina, che ha accusato pesantemente il Comune dando la disponibilità a redigere il bando.

«Il Comune – dice Messina – aveva un atto di concessione che prevede il passaggio per 50 anni dei beni della Regione a costo zero. Doveva fare lo stato di consistenza, ottemperare a delle clausole e fino ad oggi non lo ha fatto.

A questo punto noi, visto che è una priorità assoluta per evitare che la città si spenga, come sta accadendo, mettiamo a disposizione le nostre competenze tecniche e giuridiche per redigere il bando. La Regione ha dato la disponibilità ad andare avanti, ma è il Comune che deve essere protagonista».

Fonte: gds.it

( https://agrigento.gds.it/articoli/politica/2019/04/05/gestione-delle-terme-e-scontro-a-sciacca-f92076e0-b14e-442d-aad5-eb20a8f2e10b/ )