Agrigento, ghanese deceduto con febbre e diarrea: effettuato tampone Covid-19

Nei giorni

scorsi un 20enne originario del Ghana sarebbe deceduto in circostanze sospette

all’interno di un centro di seconda accoglienza di Aragona.

Il giovane

richiedente asilo pare che prima di passare a miglior vita avesse avuto febbre

e diarrea, una notizia che ha allarmato i presenti della struttura i quali hanno

chiamato sindaco, carabinieri e sanitari dell’Asp che hanno dunque fatto

scattare il protocollo sanitario precauzionale per una possibile presenza di

Covd-19.

Di conseguenza per i 24 extracomunitari

ospiti e per tutti gli operatori è scattata la quarantena mentre alla salma è

stato effettuato il tampone per poter fare chiarezza sulle cause della morte.