Un giovane palermitano di 34 anni, M.L., residente in via Rocky Marciano allo Zen, si trova ricoverato all’ospedale Ingrassia in rianimazione.

Lo hanno trasportato alcun amici la notte tra il 5 e il 6 gennaio.

Il giovane ha raccontato ai medici di essere rimasto vittima di un incidente a bordo di una Vespa, ma il suo racconto non ha convinto i sanitari dell’ospedale che, come da prassi, hanno avvertito le forze dell’ordine.

Tra l’altro le ferite riportate non sarebbero compatibili con un incidente, ma verosilmente con un’aggressione. Al giovane è stata asportata la milza. Davanti all’ospedale gli amici del giovane hanno appeso uno striscione con una scritta in dialetto in cui lo invitano «a non mollare».

Fonte: gds.it

(https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2020/01/07/giallo-allo-zen-un-giovane-ricoverato-in-rianimazione-si-sospetta-una-rissa-f96e5170-eba0-4924-bfe7-96c07ce06d9c/)