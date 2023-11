Giancarlo Granata, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia e responsabile del Dipartimento Legalità, Sicurezza e Immigrazione, esprime il suo supporto al recente pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri.

Le misure adottate mirano a garantire tutele per le Forze dell’Ordine, contrastare occupazioni abusive, introdurre pene severe per rivolte in carcere, combattere truffe contro anziani e persone fragili, reprimere blocchi stradali e implementare misure anti-borseggio e contro l’impiego di minori nell’accattonaggio.

L’Intervento di Giancarlo Granata Giancarlo Granata, in qualità di esperto nel Dipartimento Legalità, Sicurezza e Immigrazione di Fratelli d’Italia, interviene sull’importanza del pacchetto sicurezza approvato dal Governo Meloni.

Le iniziative adottate rappresentano un chiaro impegno per garantire la sicurezza nazionale e rafforzare il principio di legalità, un fondamento dell’ordinamento giuridico italiano e dei valori costituzionali.

Le Principali Misure del Pacchetto Sicurezza Granata evidenzia le iniziative più rilevanti del provvedimento, tra cui le tutele aggiuntive per le Forze dell’Ordine, il contrasto alle occupazioni abusive degli immobili, pene severe per le rivolte in carcere, l’attenzione alle truffe contro anziani e persone fragili, la repressione dei blocchi stradali e le misure anti-borseggio, oltre alla lotta contro l’impiego di minori nell’accattonaggio.

La Visione di Granata sul Provvedimento: “giro di vite rispetto al passato” e un “messaggio chiaro a criminali e sopraffattori”, sottolineando che la pacchia è finita.

La dichiarazione riflette il desiderio di trasmettere un segnale forte contro attività illegali e un impegno a ristabilire la sicurezza nel paese.

Conclusioni:

L’appoggio di Giancarlo Granata al pacchetto sicurezza del Governo Meloni sottolinea l’importanza di preservare la sicurezza nazionale e rafforzare il principio di legalità. Le misure adottate rappresentano un passo deciso verso la tutela dei cittadini e il contrasto alle attività criminali, dimostrando un impegno concreto nel garantire un ambiente sicuro e rispettoso della legge.