Il Bingo Centrum di corso Sicilia a Giarre (Catania) nel mirino di un commando di tre malviventi entrato in azione ieri, sabato, attorno alle 9, poco dopo l’apertura della sala. I rapinatori, con il volto travisato da casco integrale e tutti con guanti alle mani, hanno fatto irruzione brandendo minacciosi una pistola. Uno dei rapinatori con mossa fulminea ha trafugato il registratore di cassa con all’interno del contante. In questa fase i rapinatori avrebbero avuto un acceso diverbio con uno dei dipendenti del Bingo che è stato spintonato con violenza.

I tre rapinatori preso il registratore di cassa si sono rapidamente allontanati verso l’uscita e sono fuggiti via in direzione della Statale a quanto pare a bordo di due scooter. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza del Bingo, già teatro nel recente passato di analoghe rapine, l’ultima delle quali avvenuta nel gennaio del 2018, e le immagini sono ora al vaglio dei carabinieri della locale compagnia che conducono le indagini. I militari dell’Arma hanno preso possesso anche delle registrazioni video di alcune telecamere dei negozi della zona di corso Sicilia nell’intento di acquisire particolari utili alle indagini. Ancora in fase di quantificazione il bottino.

Fonte: lasicilia.it

( https://www.lasicilia.it/news/catania/256124/giarre-rapina-al-bingo-centrum-con-fiato-sospeso-per-un-dipendente.html )