In occasione della “Giornata mondiale della salute mentale” del 10 ottobre 2024, il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha previsto a Ribera, in piazza Giovanni XXIII dalle ore 11.00, un incontro con la cittadinanza finalizzato a far conoscere i servizi del DSM e sperimentare le metodologie di prevenzione, cura e riabilitazione in favore dei soggetti più fragili.

Organizzata dal “Collegio Nazionale dei Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale” con il patrocinio del Comune di Ribera, l’iniziativa prevede di raggiungere utenti, familiari, operatori, associazioni di volontariato, enti del terzo settore e amministratori locali per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica sulle difficoltà, i punti di forza e le opportunità che interessano la salute mentale.

Alle 12.00 è anche previsto un collegamento in streaming fra tutte le piazze italiane coinvolte. La scelta di indire l’evento a Ribera nasce dal fatto che il Centro di Salute Mentale del comune crispino, sin dal 1992, anno di istituzione delle giornate mondiali sulla salute mentale, ha sempre promosso iniziative volte a superare lo stigma lavorando con energia nella direzione del reinserimento sociale.

Nel 1996 il CSM di Ribera, così come indicato dal progetto obiettivo nazionale dell’epoca, ha favorito la nascita dell’Associazione dei familiari “Insieme Si Può”, oggi ETS, volano per la realizzazione di innumerevoli iniziative sul territorio.