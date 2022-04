Il Comune di Licata concede il patrocinio gratuito alla manifestazione “la passeggiata in bicicletta per la vita” che avrà luogo domenica 24 aprile 2022, in occasione della “Giornata Nazionale della Donazione” indetta dal Ministero della Salute.

Lo rende noto il Sindaco Giuseppe Galanti autorizzando (determinazione n. 31 del 15 aprile 2022) lo svolgimento della manifestazione.

La gara ciclistica amatoriale non competitiva è organizzata dall’ A.I.D.O. Gruppo Comunale “G. Cammalleri” di Licata, presieduto dalla prof.ssa Maria Lavinia Filì per sensibilizzare la collettività verso le tematiche della donazione degli organi e della solidarietà, ai fini della salvaguardia della vita.

Il raduno dei cicloamatori è previsto domenica 24 aprile in piazza Progresso alle ore 9,00 con partenza alle ore 10,00.

“La Passeggiata in bicicletta per la vita” si snoderà per le vie del centro storico e i corsi principali della Città: corso Vittorio Emanuele, via Principe di Napoli fino a Marianello (percorso interno), ritorno su via Principe di Napoli, via Castello, corso Argentina, Porto turistico “Marina di Cala del Sole” (percorso interno), corso Argentina, via Egitto, via Mogadiscio, incrocio con corso Umberto, corso Serrovira, via Gaetano De Pasquali, via Giuseppe Mazzini, corso Filippo Re Capriata, corso Roma e arrivo in Piazza Progresso.

Autorizzata l’installazione in piazza Progresso di un gazebo di proprietà dell’A.l.D.O per consentire l’iscrizione dei partecipanti e la distribuzione di materiale divulgativo e promozionale.

Il Comando di Polizia Municipale provvederà all’emanazione dei provvedimenti di competenza relativi alla circolazione veicolare e pedonale, alla sosta ed alla viabilità.