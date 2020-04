Giornata nazionale della donazione organi, tessuti e cellule

Connect on Linked in

E’ in programma il 19 aprile la Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di Organi, Tessuti e Cellule.

Il blocco delle attività, dovuto alle norme di contenimento del contagio, non ha permesso all’associazione di svolgere, come gli anni scorsi, iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema su tutto il territorio nazionale.

Ma nonostante questo , l’aido non si ferma e chiede aiuto per continuare la sensibilizzazione su questa importantissima missione di vita. Chi ancora non lo ha fatto, può andare su www.aido.it/iscrizione-aido scaricare il modulo https://www.aido.it/allegati/8312.pdf , compilarlo in modo chiaro e leggibile, inviarlo in originale insieme a una copia della carta d’identità all’Aido più vicina a voi, o direttamente all’Aido nazionale.

” Celebrare quest’anno la giornata sarà ancora più importante, ricordare chi ha donato sé stesso per salvare una vita avrà ancora più significato – commenta Gabriella Giarratana, presidente del gruppo comunale Aido Canicattì “Elide Cangialosi” – noi diciamo grazie a tutti coloro che hanno donato, ai loro familiari, a tutti quelli che hanno già scelto di farlo, a tutti i volontari che instancabilmente informano e non per ultimi a chi opera in prima linea nei trapianti. Grazie di cuore a tutti! Ogni giorno faccio la mia parte come volontaria AIDO “