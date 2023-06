I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 25enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un posto di controllo predisposto nella mattinata in via Bonino a Messina, i militari dell’Arma hanno fermato un giovane alla guida di uno scooter che alla vista dei militari aveva assunto un atteggiamento sospetto ed agitato. Sottoposto ad un controllo di polizia ed alla perquisizione personale e veicolare, i militari dell’Arma lo hanno trovato con indosso oltre 10 grammi di cocaina.

La perquisizione, estesa poi anche al domicilio del 25enne, ha consentito altresì di rinvenire vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La droga, inviata al R.I.S. Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio, unitamente al materiale per il confezionamento è stata sequestrata ed il 25enne arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa di essere giudicato.

I servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti proseguiranno, su tutto il territorio del capoluogo peloritano, al fine di fornire un’incisiva attività di prevenzione e di dissuasione dei malintenzionati dal compimento di specifici illeciti nell’ambito dello spaccio di droghe.