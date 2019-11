Gioventù Nazionale, Davide Montanti nominato portavoce di Canicattì

Print This Post

Il Portavoce provinciale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Gabriele Brunetto, ha nominato Davide Montanti nuovo portavoce della città di Canicattì.

Il neo portavoce Montanti coordinerà le attività del gruppo politico giovanile,costituitosi già da qualche mese nella cittadina canicattinese,e formato da ragazzi e ragazze di cui fa parte anche Alessandro Calabrò, da poco eletto rappresentante alla consulta studentesca.

“Sono entusiasta della nomina ricevuta – dice Montanti- e sono convinto che il nostro gruppo possa fare tanto per Canicattì e per i canicattinesi, saremo presenti nel territorio e agiremo con onestà e coraggio, vicini alle esigenze della gente ed in particolar modo dei giovani.

Ringrazio di cuore Gabriele Brunetto per la fiducia accordatami”. Manifesta soddisfazione anche il Portavoce provinciale Gabriele Brunetto che afferma:”Gioventù Nazionale è una realtà politica che sta avendo una forte crescita nella nostra provincia, molti giovani iniziano a sentire un forte senso di responsabilità e vogliono spendersi personalmente per dare il loro contributo nelle proprie comunità”.

Anche Alessandro Calabrò interviene ed esprime il proprio pensiero: “Abbiamo, tutti insieme, deciso la nomina di Davide Montanti consapevoli che ci rappresenterà al meglio. Io stesso mi impegnerò alacremente per dare il mio contributo all’interno di Gioventù Nazionale, nell’ambito studentesco e per la mia città”.