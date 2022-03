Completati, dal Genio Civile di Agrigento i lavori di scarificazione e pavimentazione stradale del tratto comunale della SS.115, denominato viale Leonardo Sciascia a Villaggio Mosè-Agrigento, dall’incrocio con via La Loggia all’incrocio con via dei Fiumi.

I lavori suddetti, eseguiti in meno di due settimane, saranno comunque rifiniti tra una decina di giorni, per consentire nel frattempo un’adeguata maturazione della miscela bituminosa impiegata ed una conseguente migliore presa delle vernici da utilizzare per la segnaletica orizzontale, che completerà i lavori di manutenzione.

Da oggi, i lavori proseguono a Canicattì, dove il Genio Civile interverrà con la scarifica,la ripavimentazione ed il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale delle vie Monsignor Ficarra, Regina Margherita, Vittorio Emanuele e Carlo Alberto dalla Chiesa.

In particolare, i lavori sono stati già avviati in mattinata, alla presenza del Sindaco Vincenzo Corbo, con la scarifica di via Monsignor Ficarra, e proseguiranno lungo le strade canicattinesi attraversate dalla terza tappa del Giro di Sicilia.

<Anche questa volta, afferma il Capo del Genio Civile di Agrigento Rino La Mendola, stiamo eseguendo, in tempi brevissimi, i lavori di manutenzione delle strade attraversate da una manifestazione ciclistica, il Giro di Sicilia. Tutto ciò, grazie alla professionalità ed all’impegno dei Funzionari incaricati ed alla disponibilità delle maestranze impiegate>.

Il progetto, redatto ed approvato in pochissimi giorni dai Funzionari del Genio Civile, impegna risorse, per un importo complessivo di 1,3 milioni di euro, stanziate dal Governo Musumeci e dall’Assessore al ramo Marco Falcone. I lavori dovranno essere completati e collaudati entro la data dell’11 aprile,considerato che la terza tappa del Giro di Sicilia avrà luogo giovedì 14 aprile