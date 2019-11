Status di pubblico ufficiale per medici ed infermieri, proposta approvata grazie a deputazione di Fratelli d’Italia

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri la Camera dei Deputati ha approvato l’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia per il riconoscimento dello status di pubblico ufficiale per i medici ed infermieri.

Il vice coordinatore cittadino, Giuseppe Milano, interviene nel merito e commenta:”Il fenomeno delle aggressioni contro gli operatori sanitari rappresenta una seria emergenza anche nella nostra provincia. Si tratta di un tema a me sensibile, visto che io stesso lavoro nell’ambito sanitario e,essendo stato per tre anni un rappresentante sindacale, so bene come sia sentita questa problematica tra i lavoratori.

Secondo dati nazionali, le violenze denunciate in Italia contro il personale sanitario nel 2019 sono circa 1200,numero che potrebbe essere più alto se si tenesse conto anche degli episodi non denunciati, eda farne le spese sono principalmente le donne.

L’approvazione alla Camera dei Deputati dell’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia èun passaggio di enorme importanza perché impegna formalmente il Governo ad adottare misure legislative che attribuiscano la qualifica di pubblico ufficiale a medici ed infermieri nell’esercizio delle loro mansioni,determinando la procedibilità d’ufficio,e non solo dopo apposita denuncia, della Magistratura in caso di aggressioni,oltre ad un aggravamento delle pene.

Esprimo,dunque,la mia massima soddisfazione e faccio un plauso alla nostra deputazione che si dimostra ancora una volta concretamente attenta ai problemi dei lavoratori”.