Giustizia, la Questura di Palermo è online su Facebook

Connect on Linked in

Le forze dell’ordine siciliane sono sempre più Social. Il Questore di Palermo, Renato Cortese, durante il classico incontro con la stampa per gli scambi di auguri di fine anno, ha annunciato l’iscrizione della Questura di Palermo sulla famosa piattaforma social di Facebook:

”Vogliamo avvicinare i cittadini alla polizia di stato. In questa ottica abbiamo aperto una pagina della questura su Facebook e siamo pronti a ricevere le critiche dei cittadini.

Palermo non è una città insicura – prosegue – noi lavoriamo per avvicinare la gente alla Polizia, per infondere sicurezza e per colmare questo senso di insicurezza. Ma se può valere il giudizio di un questore che conosce la città – conclude il questore -, oggettivamente Palermo non è insicura. Tutti i dati sui reati sono in diminuzione”.