Agrigento, Gli psicologi volontari dell’associazione “generAzioni consapevoli” ascoltano i genitori al tempo del coronavirus

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

In questi giorni dell’anno scorso, l’associazione culturale senza scopo di lucro “generAzioni consapevoli” si presentava alla nostra comunità.

Si svolgeva sabato 23 marzo 2019, presso lo Spazio Temenos, ad Agrigento, l’evento intitolato “Con-divido…Tutta un’altra storia”, che ha fatto confrontare genitori e figli su alcuni temi che spesso generano i conflitti generazionali.

I protagonisti, sollecitati dalla lettura di alcuni brani e dalla visione di spezzoni di film che trattano il rapporto adulti-figli adolescenti, hanno avuto modo di dibattere su vari argomenti stimolo e sono stati chiamati ad esporre i punti di vista dell’una e dell’altra parte.

Hanno moderato il dibattito dello scorso anno il Presidente dell’associazione Achille Furioso e l’attrice e docente Barbara Capucci, coadiuvati da un team di esperti composto dal Sociologo, Scrittore e Docente universitario Francesco Pira, Vice Presidente dell’Associazione, dallo Psicologo e Psicoterapeuta Alessandro Feliciangeli, e dalla Dirigente scolastica del Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento, Anna Maria Sermenghi. Di grande effetto l’amichevole piece teatrale introduttiva dell’attore e regista Gaetano Aronica.

In questo primo anniversario della sua presenza pubblica, l’Associazione “generAzioni consapevoli” ha accolto con entusiasmo la disponibilità di alcuni soci psicologi mirata a fornire un qualificato supporto alla nostra generazione di genitori.

Già attivo un servizio di ascolto e consulenza psicologica gratuito per sostenere i genitori di ragazzi in età scolastica in questo periodo di isolamento dovuto alla pandemia da Covid19.

Ricordiamo la nostra pagina Facebook “generazioni consapevoli” ed il nostro sito internet https://www.generazioni-consapevoli.org/ dove è possibile reperire maggiori informazioni.