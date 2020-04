Connect on Linked in

Un uomo è morto ieri sera a Palermo dopo essere stato ferito a una gamba da colpi d’arma da fuoco.

Francesco Paolo Lombardino, 47 anni, carpentiere, era a casa, in via Zumbo, nel quartiere al Cep quando, secondo il racconto dei familiari, è sceso in strada per dare un’occhiata alla sua macchina parcheggiata vicino all’abitazione. L’uomo è stato colpito all’altezza dell’inguine e i colpi gli hanno provocato un’emorragia all’aorta. Portato all’ospedale Cervello dai parenti, è morto per dissanguamento.

Indaga la polizia e sono stati portati alla squadra mobile alcuni familiari e vicini di casa di Francesco Paolo Lombardino ma appare scarsa la collaborazione con gli inquirenti degli abitanti del quartiere e degli stessi familiari della vittima.

Gli agenti della squadra mobile, infatti, hanno identificato non senza difficoltà il luogo dove è avvenuto l’omicidio. In tarda mattinata la chiazza di sangue era ancora ben visibile in via Benvenuto Cellini a due passi da via Gaetano Zumbo dove viveva la vittima. Il corpo di Lombardino è stato portato all’istituto di medicina legale del Policlinico per eseguire l’autopsia. L’uomo sarebbe stato colpito in strada durante una lite.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/cronaca/316895/gli-sparano-per-strada-carpentiere-muore-nella-notte-a-palermo.html)