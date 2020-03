Sciacca, gomme di auto forate nella notte: è caccia ai vandali

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una vera e propria banda di vandali è entrata in azione nelle scorse notti.

A quanto pare infatti ignori avrebbero preso di mira le gomme di diverse auto forandole in modo tale da renderle inservibili.

I fattacci sono avvenuti in via Eleonora d’Aragona, nei pressi di piazza Scandaliato, dove armati di un taglierino o un attrezzo appuntito i malviventi hanno pensato bene di tagliare le ruote delle auto parcheggiate nella zona causando notevoli disagi nei residenti.

Sul caso le forze dell’ordine hanno aperto le indagini per risalire ai colpevoli.