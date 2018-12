Calcio a 5, gran colpo del Futsal Canicattì: ingaggiato Gianluca Isgrò

Connect on Linked in

Il Futsal Canicattì 5 ingaggia Gianluca Isgrò ottimo centrale playmaker con grandissima esperienza nel panorama del calcio a 5 regionale siciliano.

Isgrò vanta nella sua pluriennale carriera esperienze in serie B ,C1,C2 con squadre come il Real Cefalù , Bagheria e per ultima l’Akragas futsal dove la stagione passata a trascinato alla vittoria dei playoff approdando in serie B, è stato premiato più volte come pallone d’oro siciliano di futsal, l’ingaggio del forte giocatore Palermitano rappresenta per la società un investimento e un ambizioso segnale a tutto l’ambiente biancorosso.

“Sono molto contento – dichiara mister Jack Giardina – l’arrivo di Gianluca Isgrò dà entusiasmo e ci rafforza sia nell’aspetto tecnico ma soprattutto aumenta il peso caratteriale dentro lo spogliatoio, sarà da monito per tutti gli altri giocatori a dare di più”.

Molto soddisfatto anche il presidente Vincenzo Urso che dichiara :

“ Eravamo da tempo alla ricerca di un giocatore di peso che potesse farci fare quel salto di qualità portando sicurezza e quella esperienza fondamentale per affrontare il campionato, le caratteristiche di Gianluca umane e professionali ci permettono di essere più competitivi e di recitare un ruolo ancor di più da protagonisti nella seconda parte del campionato”.