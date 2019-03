Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La serata domenicale del Carnevale di Sciacca è stata macchiata da un grave episodio che ha avuto come protagonista un ventenne di Mazara del Vallo, rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal muretto di una scalinata che si trova in prossimità di piazza Angelo Scandaliato, a pochi metri dal luogo dove si svolgono in questi giorni le sfilate dei carri allegorici.

Il giovane ha battuto la testa e dopo gli esami diagnostici all’ospedale di Sciacca, dove è emersa la presenza di un trauma cranico, è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Il giovane con molta probabilità ha perso l’equilibrio ed è finito nell’area sottostante la piazza, in via Eleonora d’Aragona, dopo un volo di diversi metri, battendo la testa. L’episodio si è verificato dopo la mezzanotte di domenica scorsa. I soccorsi sono stati immediati grazie alla prontezza dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Gli agenti del locale commissariato di Polizia hanno avviato gli accertamenti del caso.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/agrigento/226652/grave-incidente-al-carnevale-di-sciacca.html)