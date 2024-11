Un grave incidente stradale si è verificato ieri a San Giovanni La Punta, lungo via della Regione. Un uomo alla guida di una moto è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro con un’automobile.

L’impatto è stato violento e ha causato lesioni serie al motociclista, che è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale.

I carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica dei fatti e stanno attualmente indagando sulle cause dello scontro tra la moto e l’auto. Le autorità locali stanno lavorando per determinare eventuali responsabilità e raccogliere le testimonianze dei presenti.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione nella zona, con traffico rallentato per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

