Grotte, anziana cade e non riesce a rialzarsi: rimasta a terra per 48ore

Salvata dalle forze dell’ordine. Se non fosse stato per un parente che ha allertato la Polizia Municipale, avremmo avuto l’ennesimo caso di morte per solitudine.

Fortunatamente però, questa volta le cose sono andate diversamente, una 75enne è stata salvata in extremis dalle forze dell’ordine chiamate da un parente preoccupato per le mancate risposte della donna.

La polizia locale, giunta sul posto, in via Washington , ha trovato l’anziana riversa per terra. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale dove i medici l’hanno sottoposta ad una serie di accertamenti sanitari.

L’anziana, secondo una prima ricostruzione, era scivolata non potendo più muoversi rimanendo immobile per terra per due lunghissimi giorni.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato