Grotte, incendio in centro storico: salvate due donne dalle fiamme

Una vera e propria tragedia è stata sfiorata nel centro storico di Grotte, dove i vigili del fuoco sono riusciti a salvare dalle fiamme due donne del posto.

Nel dettaglio, sembra che per via di un cortocircuito dell’impianto elettrico siano iniziate a scattare delle scintille che, nel giro di pochi minuti, abbiano fatto scaturire delle fiamme che sono divampate per tutta l’abitazione, sita in via Anita, in cui vivevano due donne.

Al nascere dell’incendio quindi sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco riuscendo quindi a mettere in salvo una pensionata di 86 anni e la badante di 43 anni. Entrambe sono rimaste leggermente intossicate a causa del fumo inalato e sono state trasportate dai sanitari del 118 presso il pronto soccorso per gli accertamenti del caso, ma fortunatamente, i medici hanno dichiarato che le due donne sono fuori pericolo.

Di Pietro Geremia