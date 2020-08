Tempo di assunzioni al Comune di Grotte.

Stando a quanto pubblicato dalla casa comunale è stato indetto un bando per l’assunzione istruttore direttivo amministrativo e uno di istruttore direttivo contabile per mobilità.

È possibile consultare il concorso per i due posti, di cui uno riservato al personale interno, presso l’albo pretorio del Comune di Grotte.