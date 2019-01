Print This Post

Accolta la richiesta della difesa. V.R. di 55 anni era stato condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti alla pena di 4 anni di reclusione per poi successivamente ottenere i benefici dell’affidamento ai servizi sociali poi annullategli disponendo il ritorno in carcere.

Dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Agrigento ha accolto le istanze della difesa , ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato