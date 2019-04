Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: da oggi la campagna pubblicitaria

Connect on Linked in

Parte oggi la prima pianificazione pubblicitaria del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, declinatasu diversi quotidiani nazionali e locali, oltre che in radio e sui canali di comunicazione televisiva dei maggiori aeroporti italiani.

“È nato il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. La Prima Banca Locale del Paese”, è il biglietto da visita che presenta il più grande gruppo bancario cooperativo italiano, con 142 Banche di Credito Cooperativo aderenti, 750 mila soci, 2600 sportelli e 4 milioni di clienti.

La creatività è stata sviluppata internamente da Iccrea Banca mentre la pianificazione è stata organizzata dall’agenzia Made in Tomorrow e prevede il seguente calendario:

• dall’8 aprile, per quattro settimane, pubblicazione della pagina pubblicitaria sulle principali testate nazionali e locali, con presenza anche su alcuni dei loro siti on line;

• dal 22 aprile, per due settimane, promozione di uno spot pubblicitario sulla radio;

• dal 15 aprile, per due settimane, passaggi video sui circuiti televisivi di 15 aeroporti italiani.

La proposta creativa è focalizzata sul ruolo che il neo costituitoGruppo Bancario Cooperativo Iccrea (il terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli) svolgerà a sostegno della vocazione localistica delle Banche di Credito Cooperativo.

Iccrea Banca è laCapogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. A dicembre 2018 sono 142 Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Al 31dicembre 2018 il Gruppo ha più di 4 milioni di clienti, oltre 2.500 sportelli presenti in 1.745 comuni italiani