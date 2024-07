Un guasto all’impianto di sollevamento idrico ai pozzi Carboy nel comune di Sciacca ha causato una significativa riduzione della fornitura d’acqua, con conseguenti disagi nella distribuzione ai serbatoi comunali.

Questo problema ha comportato un abbassamento dell’apporto idrico, il che potrebbe portare a rinvii e slittamenti nei turni di distribuzione previsti per oggi nel comune di Sciacca.

Inoltre, il guasto ha avuto un impatto sul sistema di interconnessione tra acquedotti, causando una riduzione della fornitura anche verso i serbatoi comunali di Agrigento.

Pertanto, anche nella città di Agrigento si potrebbero verificare ritardi e modifiche nei turni di distribuzione dell’acqua.

I tecnici specializzati stanno già lavorando intensamente per riparare l’impianto guasto, e si prevede che la distribuzione torni alla normalità non appena i lavori saranno completati. La tempistica per il ripristino della regolarità nella fornitura idrica dipenderà dai tempi tecnici necessari per risolvere il problema.

Ci scusiamo per i disagi causati e assicuriamo che stiamo facendo tutto il possibile per risolvere l’inconveniente nel minor tempo possibile. Aggiorneremo la cittadinanza con ulteriori informazioni non appena il guasto sarà riparato e la fornitura idrica sarà ripristinata.