Quando si cambia casa, specialmente se si sceglie di andare a vivere in un’altra città, è essenziale che si tenga conto di alcune cose. C’è una sorta di prassi, per così dire, che deve essere rispettata altrimenti si rischia di vivere questo momento particolare in maniera stressante e negativa. Vediamo nel dettaglio.

Scegli la ditta giusta

Per prima cosa, nell’effettuare il trasloco, dovresti cercare la miglior ditta, o comunque la ditta che si confà al meglio alle tue esigenze. Richiedi un preventivo, dopo esserti informato su tutti i servizi che vengono assicurati: ovviamente, non dimenticare di chiedere il prezzo e altre informazioni come quelle presenti nel link che segue https://www.sinibaldi.com/traslochi/traslochi-abitazioni/. D’altronde, il trasloco in un’altra abitazione deve essere eseguite secondo una logica precisa e tramite l’aiuto di esperti del settore.

Volture e comunicazioni al Comune

Non sottovalutare gli aspetti burocratici e organizzativi, fondamentali quando cambi abitazione. Per esempio, se l’abitazione precedente è stata venduta, allora dovresti richiedere la voltura delle utenze per intestarle poi al nuovo proprietario. Qualora la vecchia casa rimanga invece disabitata, allora potresti procedere alla semplice cessazione dei contratti di fornitura.

Ma ci sono anche tante comunicazioni da dover fare al Comune. Per esempio, non dimenticare mai di comunicare all’Ufficio Tributi del Comune il cambio di residenza: questo è utile per evitare che possano essere conteggiati eventuali addebiti non dovuti.

La residenza, qualora dovessi andare a traslocare in un altro Comune, dovrà essere richiesta al nuovo Comune. Si presenta la domanda all’Ufficio Anagrafe, mostrando il contratto di affitto o acquisto dell’immobile.

Oltre al Comune, ci sono anche una serie di comunicazioni da fare ad altri enti. Non dimenticare la comunicazione di cambio di residenza anche alla Banca o all’Ufficio Postale di riferimento; stesso discorso vale per l’assicurazione di un eventuale veicolo.

Altre accortezze

Ci sono poi altre accortezze da non sottovalutare. Tra queste, l’iscrizione alle liste elettorali in un eventuale nuovo Comune o municipalità. Se hai dei dubbi, domanda sempre che la procedura sia stata già effettuata con successo (non ridurti all’ultimo momento!).

Immagina quanto possa essere importante scegliere il medico curante! Spesso le persone tendono a procrastinare la scelta di questa figura essenziale e si ritrovano in grossi problemi. Il medico di base è un professionista i cui servizi sono per te fondamentali. Recati all’ASL di competenza nella città di riferimento e qualora in famiglia fossero presenti dei minori di 16 anni, allora dovrai anche scegliere un pediatra.

Infine, se hai un animale domestico come un cane o un gatto, aggiorna subito i dati di contatto. In cosa consiste questa operazione? Nel recarsi all’anagrafe canina (o felina) del Comune in cui ti sei trasferito, o comunque alla tua ASL di appartenenza, per poter modificare i dati di contatto del tuo amato animale.

Generalmente, gli animali domestici come i cani hanno una medaglietta identificativa, spesso attaccata al collare: anche lì possono essere aggiornati i dati per una questione di massima sicurezza.

Vedrai che se non dimenticherai tutte queste fasi il tuo trasloco sarà molto più agevole!