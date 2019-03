Hai problemi a differenziare la raccolta dei rifiuti? Scarica l’app Junker

Connect on Linked in

Disponibile sia in Android che IOS. Da dieci giorni è iniziata la raccolta differenziata porta a porta con i cittadini che devono dividere i rifiuti, a seconda dei giorni stabiliti, negli appositi mastelli. Ecco il calendario settimanale:

Lunedì – Organico

Martedì – Plastica e Metalli

Mercoledì – Organico, Carta e

Cartone

Giovedì – Secco residuo

Venerdì – Plastica e Metalli

Sabato – Organico.

A leggere così sembrerebbe tutto facile ma i cittadini negli ultimi giorni, in particolar modo su Facebook, annotato delle difficoltà nel saper gestire la differenziata. A soccorso di questi problemi è arrivata un’applicazione, scaricabile gratuitamente sia in versione Android che in versione IOS, per semplificare il tutto.

Tale applicazione consente infatti di aiutare l’utente su dove buttare il rifiuto. Come funziona? Dopo averla scaricata sullo smartphone basterà aprirla e successivamente posizionare la camera sul codice a barre, di qualsiasi prodotto, e successivamente il meccanismo ci dirà in maniera semplice e dettagliata dove buttare il rifiuto.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato



