Sicilia, travolta da un 82enne alla guida di una Fiat 600: ricoverata donna di 42 anni

Un grave incidente stradale è avvenuto nella serata di Sabato scorso a Messina.

Una donna di 42 anni è stata infatti travolta da un 82enne alla guida di una Fiat 600.

Il sinistro stradale sarebbe avvenuto lungo il viale Annunziata dove l’anziano, anche se andava piano, avrebbe finito con il beccare in pieno la povera 42enne facendola così cadere rovinosamente a terra.

Una volta soccorsa dai sanitari del 118, la vittima è stata immediatamente trasportata presso il reparto di Neurochirurgia del Policlinico Gaetano Martino per una importante ferita alla testa che fortunatamente non l’avrebbe messa in pericolo di vita.