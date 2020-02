Canicattì, Rotary club: Missione Congo contro la “frambolesia”

Connect on Linked in

In pieno svolgimento la Missione “Congo” del Rotary Club Canicatti e Lercara Friddi, operativa nella Repubblica del Congo, in partnership con la sovvenzione globale Rotary GG1983416.

La missione, ha come progetto lo scopo di curare gli ammalati di “frambolesia”, una malattia endemica che può diventare cronica, nei villaggi della foresta equatoriale del Congo, Detta missione è stata debitamente approvata dalla Fondazione Rotary International.

La missione umanitaria è composta da una squadra di medici, infermieri e portatori che si avvalgono di mezzi di trasporto quali piroghe per i fiumi e le paludi e fuori strada per l’interno della foresta. I partecipanti alla missione sono diretti e coordinati dal cantautore missionario laico Rino Martinez, presidente del primo Crog rotariano , con la collaborazione del Past presidente Nestor Oyoukou del Rotary Club Brazzaville Centre, capitale della Repubblica del Congo.

L’equipe altamente qualificata ha già portato avanti i cicli di somministrare delle medicine previste dal protocollo sanitario per curare gli affetti della endemica malattia della “frambolesia”. Oltre al trattamento della malattia, gli operatori mettono in atto una pratica di informazione per insegnare l’igiene fondamentale per prevenire alcune malattie epidemiche.

Il Rotary Club di Canicattì, su proposta del socio Notaio Salvatore Abbruscato condivisa dal presidente Dott. Salvatore Russo, in collaborazione con il club di Lercara Friddi e con Rino Martinez, si sono impegnati economicamente insieme ai Club Rotary di Brazzaville Centre e Pointe Noire, che sono i partner locali, per donare i fondi necessari alla sostenibilità del progetto. Il progetto è gestito dal club Brazzaville Centre e vede la presenza sul posto di Rino Martinez, da sempre impegnato in progetti umanitari simili.

Rotary International Club Canicatti

Dott. Salvatore Russo