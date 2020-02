Sciacca, Lions consegna le borracce metalliche agli alunni del liceo: i ringraziamenti del WWF

Connect on Linked in

Il WWF ringrazia i Lions per aver fatto dono ai ragazzi del liceo scientifico “Fermi” di Sciacca di borracce metalliche per l’acqua.

La cerimonia di consegna delle borracce è stata preceduta da due lectio magistralis tenute da Giuseppe Mazzotta e Mario Di Giovanna, rispettivamente Presidente e responsabile Progetti del WWF Sicilia Area Mediterranea.

Ad aprire i lavori è stata Giuseppina Diliberto, che dirige il “Fermi”, con parole l’elogio per queste iniziative.

Calogero Bono, che presiede lo storico Lions Club Sciacca Host, ha ringraziato tutti gli intervenuti, ma sopratutto i ragazzi, che hanno dimostrato grande attenzione per il tema trattato, la tutela dell’ambiente e le problematiche del mare.