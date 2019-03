I 5 più grandi casinò del pianeta

Print This Post

Vi siete mai chiesti quale sia il più grande casinò del mondo? Quante slot machines ospiti? Alcuni di questi casinò offrono la possibilità di mangiare, dormire, fare il bagno, andare in discoteca e, addirittura, fare dei giri in gondola.

Scopriamo insieme quali sono i più grandi casinò sulla faccia della Terra.

Ponte 16, Macao

Il Ponte 16, è l’unico casinò situato nel centro storico di Macao, in Cina, dichiarato patrimonio dell’UNESCO. Il complesso occupa 270.000 metri quadri e ospita 320 slot machines e 150 tavoli per il poker. Sono molti, anche in questo caso, i tavoli destinati agli altri giochi di carte. Questo casinò, oltre a più di 400 stanze d’hotel, offre la possibilità di mangiare ad uno dei suoi 3 ristoranti con annesso bar. Cosa c’è di meglio di giocare e riposare bevendo un drink nel meraviglioso Ponte 16 di Macao?

Foxwoods Resorts, USA

Il Foxwoods Resorts si trova a Ledyard nel Connecticut. Il complesso occupa ben 340.000 piedi quadri e contiene 7000 slot machines e 400 tavoli ospitanti le migliori esperienze ludiche di poker, blackjack o dadi. Anche in questo caso, il casinò è collegato ad un lussuoso hotel di oltre 800 camere mentre l’attrazione più redditizia è l’Hard Rock Cafè.

Per completare la vacanza nel migliore dei modi, il Foxwoods offre anche la possibilità di usufruire del proprio centro benessere mentre i ragazzi possono divertirsi nella grandissima sala giochi al piano superiore.

City of Dreams, Macao

Il City of Dreams si trova vicino al Venetian (di cui parleremo in seguito) a Macao. La locandina dell’hotel/casinò si rivolge a coppie o a single che desiderano trascorrere una vacanza immersi nel lusso e nel gioco d’azzardo. 1350 slot machines e 520 tavoli oltre a 1400 camere all’ultima moda sono solo alcune delle caratteristiche che fanno del City of Dreams uno dei casinò più amati al mondo. Il casinò contiene anche una discoteca.

Venetian, Macao

Il Venetian occupa il secondo gradino del podio della nostra classifica. Si trova nella zona costiera di Macao ed occupa una superficie di oltre mezzo milione di piedi quadrati. Al suo interno possiamo trovare 3000 slot machines e 870 tavoli tra poker, blackjack e roulette. Dopo aver giocato a sufficienza, è possibile rilassarsi in una delle quattro piscine a disposizione o fare un giro in gondola per i canali di Macao allestiti e sistemati all’occorrenza come fosse realmente Venezia.

WinStar World Casinò

Il più grande casinò al mondo, tuttavia, si trova in America ed è il WinStar World Casinò. Con i suoi 600.000 piedi quadrati è il più imponente sulla faccia della Terra, ed è in continua espansione dal 2013. Il Casinò è dotato di un lussuosissimo hotel e di moltissimi luoghi per l’intrattenimento dei clienti.