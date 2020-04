Canicattì, controlli della polizia durante le feste: applicato braccialetto elettronico ad un 20enne

Print This Post

Continuano i controlli degli agenti del commissariato di Canicattì che, durante i servizi mirati a far rispettare le restrizioni contenute nel DPCM, hanno sanzionato un uomo che stava accompagnando la suocera presso la propria abitazione per il pranzo di Pasqua; un’altra persona è stata sanzionata perché riferiva di doversi recare a fare la spesa nella giornata di Pasqua.

Il personale del locale Commissariato inoltre, traeva in arresto, in esecuzione di ordinanza di aggravamento e sostituzione di misura cautelare con arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Agrigento, G.S. ventenne nato a Roma, residente a Canicattì, indagato per i reati di rapina, furto e ricettazione.

Il giovane, che durante l’espiazione delle tre misure cautelari a cui era sottoposto si era reso responsabile della commissione di altri furti aggravati e della partecipazione a una rissa con detenzione di coltello, dopo gli adempimenti di rito è stato condotto presso la propria abitazione per ivi rimanere ristretto in regime degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico.