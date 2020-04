Agrigento, i controlli delle forze dell’ordine nel weekend: 30 i multati

Connect on Linked in

Continua incessante il lavoro delle forze dell’ordine nella provincia di Agrigento.

In seguito ad una task force posta in essere nel fine settimana da parte dei tutori dell’ordine con l’intento di far rispettare il decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in tema di contenimento al contagio del Covid-19, sono state multate ben 30 persone.

Nonostante la moltitudine di motivazioni che i soggetti fermati hanno riferito ai controlli, l’inflessibilità delle forze dell’ordine ha fatto si che, per chi era nel torno, sia stata emessa una sonora multa.