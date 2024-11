I giapponesi portano la Sagra del Pistacchio a Tokyo: l’oro verde di Bronte conquista il Sol Levante

Quando Toru Hikino, imprenditore giapponese e amministratore delegato della “Amt Project”, aveva promesso di organizzare una Sagra del Pistacchio a Tokyo, pochi avrebbero creduto al successo dell’iniziativa.

Eppure, dal 4 al 9 novembre, il cuore della capitale nipponica ha accolto con entusiasmo l’evento dedicato all’oro verde di Bronte, registrando un’affluenza sorprendente.

Un ponte commerciale tra Bronte e Tokyo

La manifestazione si è svolta nella centralissima terrazza di Shinjuku, tra i grattacieli di Tokyo, dove 20 stand hanno celebrato il pistacchio DOP di Bronte. L’iniziativa ha visto la partecipazione di pasticceri giapponesi e internazionali, che hanno proposto specialità siciliane come cannoli, brioche con gelato al pistacchio e persino caffè al pistacchio, conquistando i palati dei visitatori.

“I pistacchi di Bronte sono di altissima qualità,” ha dichiarato Hikino, entusiasta del successo e deciso a incrementare il consumo del pistacchio verde DOP in Giappone.

La collaborazione con Lucio Schembari, imprenditore siciliano e titolare dell’azienda “Oliva Sicula”, ha giocato un ruolo chiave nella riuscita dell’evento.

Schembari, già esperto nell’esportazione di olio d’oliva, si è lanciato nella sfida di portare il pistacchio siciliano in Giappone: “Non solo abbiamo esportato pistacchio DOP, ma abbiamo anche realizzato dolci che hanno conquistato tutti.”

Successo tra i visitatori e soddisfazione delle istituzioni

L’evento ha ricevuto anche l’appoggio degli amministratori di Bronte. “Fra noi e Tokyo si è creato un vero ponte commerciale,” ha affermato il vicesindaco Salvatore Pizzuto, mentre l’assessore Angelica Prestianni ha espresso soddisfazione: “Se hanno voluto riprodurre la nostra energia, vuol dire che hanno davvero apprezzato la nostra festa.”

Il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, ha lodato l’impegno di Hikino: “Il Giappone è uno dei pochi mercati dove il nostro pistacchio è ancora poco conosciuto. Ora, dopo averlo assaggiato, non potranno più farne a meno.”

Un modello di successo per l’internazionalizzazione

La Prima Sagra del Pistacchio di Tokyo segna un importante passo per l’internazionalizzazione del prodotto siciliano, aprendo nuove opportunità di mercato in Asia. Il pistacchio di Bronte, riconosciuto per la sua qualità unica, sembra destinato a diventare un ingrediente sempre più apprezzato anche in Giappone.

Tag SEO consigliati: Sagra del Pistacchio Tokyo, pistacchio di Bronte in Giappone, export pistacchio siciliano, pistacchio DOP Bronte, iniziative commerciali Giappone, Toru Hikino pistacchio.