In una società sempre più propensa verso l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, il ruolo della matematica come colonna portante dell’educazione e del progresso assume una rilevanza fondamentale.

Non vi è dubbio che questa disciplina, spesso percepita come ardua e astrusa, si riveli invece un veicolo di logica, razionalità e bellezza.

A conferma di ciò, il panorama educativo dei Licei di Canicattì offre uno spettacolo di eccellenza e impegno, testimoniato dall’eccezionale partecipazione e dai risultati conseguiti dagli studenti nelle più prestigiose competizioni matematiche a livello nazionale.

Recentemente, questi giovani talenti hanno lasciato il segno in tre importanti appuntamenti: le Finali di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo, le Semifinali delle Olimpiadi della Matematica e i Giochi Matematici della Bocconi.

La partecipazione entusiasta e i successi ottenuti in queste competizioni non solo esaltano le capacità individuali dei partecipanti ma gettano anche una luce radiosa sull’istituzione scolastica che li ha formati, consolidando la reputazione dei Licei di Canicattì come fucine di menti brillanti e future promesse nel campo scientifico.

Nella Semifinale delle Olimpiadi della Matematica, tenutasi nella provincia di Agrigento, dodici studenti e studentesse hanno conquistato le prime ventidue posizioni, assicurandosi così la qualificazione per la finale nazionale prevista a Cesenatico.

Questo traguardo non è solo un indicatore del livello di preparazione degli alunni ma riflette anche la qualità dell’insegnamento e la passione che anima sia i docenti sia i discenti nell’approfondimento della materia.

Altrettanto notevoli sono stati i risultati conseguiti ai Giochi Matematici della Bocconi, dove la competizione si è svolta a Gela il 16 marzo.

Particolarmente impressionante è stata la performance degli studenti del quinto anno del liceo scientifico, i quali hanno monopolizzato le prime dieci posizioni nella categoria L2.

Emblematico è il caso di Italia Soraya, Santo Falcone, Maria Sole Curto, Beatrice Li Calzi e Giuseppe Mantione, i quali hanno occupato rispettivamente la prima, seconda, terza, quarta e quinta posizione, dimostrando una preparazione e un ingegno fuori dal comune.

Non meno significativa è stata la partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo, che si sono tenuti a Ribera l’8 marzo. Sei studenti si sono distinti in questo contesto, qualificandosi per la finale nazionale a Palermo.

Tra questi, Alfonso Guadagnino e Andrea Giardina hanno rispettivamente ottenuto la prima e la seconda posizione nella categoria S6, mentre Vincenzo Taibi e Antonio Tornambé hanno eccelso nelle categorie S4 e S5.

Questi successi non sono frutto del caso ma il risultato di un impegno costante e di una preparazione meticolosa, sostenuti da un ambiente educativo che valorizza il potenziale di ogni studente.

Come affermato dal corpo docente dei Licei di Canicattì, “Il nostro obiettivo è fornire agli studenti gli strumenti per esplorare il vasto universo della conoscenza, stimolando la curiosità e la passione per l’apprendimento. Questi risultati sono la prova tangibile che siamo sulla giusta strada”.

La strada intrapresa dai giovani matematici di Canicattì è lastra di dedizione, studio e una dose non indifferente di talento. Essi non solo rappresentano un orgoglio per la loro scuola e la loro comunità ma sono anche un’ispirazione per tutti gli studenti che vedono nella matematica non un ostacolo, ma una sfida appassionante e un’opportunità di crescita personale e intellettuale.

L’auspicio è che il loro percorso sia costellato di ulteriori successi e soddisfazioni, seguendo il motto “Ad Maiora semper”, verso traguardi sempre più ambiziosi e lontani.

La storia di questi studenti testimonia che, con il giusto supporto e la volontà di superare i propri limiti, il campo della matematica offre infinite possibilità di esplorazione e conquista.