Avvicinare i giovani al consumo del miele e dei prodotti dell’alveare. Svelandone i segreti ed esplorando i noti e meno noti usi in gastronomia.

L’occasione è data da un incontro che si svolgerà il 19 aprile dalle 11 alle 14 presso il Dipartimento DiA3 dell’Università di Catania (via santa Sofia, 100) tra gli studenti dell’ateneo catanese e Cinzia Randazzo, presidente del “Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per la ristorazione e la distribuzione degli alimenti mediterranei”, Antonino Coco, apicoltore e presidente dell’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani (Aras) e Bonetta Dell’Oglio, rinomata chef palermitana e paladina della biodiversità siciliana.

L’apicoltore Antonino Coco, descriverà l’apicoltura e l’importanza delle api per la vita sulla terra, mentre Bonetta Dell’Oglio, tra un assaggio e l’altro, condurrà alla scoperta dei molteplici usi dei mieli e dei pollini in cucina.

L’iniziativa rientra tra quelle dell’azione F1 del bando finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione del miele – campagna apistica 2023/24 cofinanziato dalla Ue (Reg.n. 2021/2115) e ha ottenuto il patrocinio del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (DiA3) dell’ateneo catanese.

Pensata dall’Aras per raggiungere i giovani nuovi potenziali consumatori che frequentano l’Università di Catania a cui verranno riconosciuti 0,25 Cfu, è comunque aperta al pubblico. In ogni caso, poichè i posti sono limitati, è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi contattando la segreteria al 3476206433 o a aras@apicoltorisiciliani.it.