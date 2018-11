Connect on Linked in

Verifiche statiche positive per gli unici due ponti esistenti nel capoluogo. Sotto esame sono stati il cavalcavia di via Rosso di San Secondo (più conosciuto come ponte della Verga) e quello di via Sallemi (o ponte di via Frà Giarratana): che non hanno mai dato segnali di criticità.

E gli accertamenti guidati da un ingegnere nisseno ( tecnico esterno al Comune), si sono conclusi positivamente e adesso si attende la consegna della relazione finale all’ufficio tecnico comunale al quale spetterebbe il compito di intervenire in caso di anomalie.

«Le anticipazioni – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Tumminelli – sono largamente positive e se c’è da intervenire, ma solo per sistemare le ringhiere, lo faremo in una seconda fase».

Fonte: gds.it

(http://caltanissetta.gds.it/2018/11/27/i-ponti-di-caltanissetta-non-sono-in-pericolo-positivo-il-giudizio-dei-tecnici_958099/)