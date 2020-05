Sicilia, proprietario pescheria beccato a vendere squalo come pesce spada

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini Nucleo Carabinieri Cites e della Capitaneria di Porto hanno beccato un commerciante del posto con la carcassa di squalo Mako all’interno della propria cella frigorifera.

Stando a quanto emerso dalle indagini, l’animale, una femmina di oltre 700 Kg per una lunghezza superiore a 4 metri a cui mancava la testa, stava per essere venduto spacciandolo per pesce spada o altra specie per la quale è ammesso il consumo.

Per tali motivazioni dunque il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato non solo per frode in commercio ma anche per violazioni sulla detenzione di specie protette.